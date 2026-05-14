Sondaggio politico | Fratelli d’Italia in calo Pd sale cresce l’astensione

Da periodicodaily.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un recente sondaggio, Fratelli d’Italia registra una diminuzione nei consensi, mentre il Partito Democratico mostra un aumento. Il Movimento 5 Stelle invece registra una diminuzione dei voti. Nel frattempo, si osserva un aumento dell’astensione, che riguarda una parte crescente degli aventi diritto al voto. I dati sono stati diffusi da un’agenzia di stampa e si riferiscono all’orientamento dei cittadini in vista di prossime consultazioni elettorali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia in calo, su il Pd, giù il M5S. Intanto, nel mezzo, cresce il 'partito' dell'astensione. Sono i dati dall'ultimo sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani oggi, 14 maggio 2026, in caso di elezioni. Più in dettaglio, Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perde però lo 0,3% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 22 aprile, e si attesta al 28,5%. Il Pd della segretaria Elly Schlein seguito dal Pd al 22,8 %. che, invece, lo guadagna (+0,3%). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sondaggi politici SWG: Fratelli d’Italia resta sopra il 31%, cresce il PD

Video Sondaggi politici SWG: Fratelli d’Italia resta sopra il 31%, cresce il PD

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e Pd cresce(Adnkronos) – Fratelli d'Italia scende, il Pd cresce e le distanze al top si riducono secondo il sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web