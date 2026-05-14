Sondaggi politici ora centrodestra e centrosinistra sono appaiati | Vannacci può fare la differenza

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'ultima rilevazione della Supermedia AGIYoutrend pubblicata il 14 maggio, le due principali coalizioni politiche si trovano a un livello molto vicino, con una differenza dello 0,1%. Attualmente, centrodestra e centrosinistra sono pari, rendendo ogni singolo elemento politico potenzialmente decisivo per le prossime consultazioni. Tra i vari fattori che potrebbero influenzare gli esiti, si segnala la figura di un candidato che potrebbe incidere sul risultato finale.

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L'ultima Supermedia AGIYoutrend del 14 maggio mostra un testa a testa tra le due coalizioni: attualmente a separare centrodestra e centrosinistra ci sarebbe appena lo 0,1%. Pd, M5s e Avs sono in lieve calo, cresce leggermente Italia viva di Renzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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