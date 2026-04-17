Sondaggi politici il centrosinistra cresce e supera il centrodestra senza Vannacci e Calenda

Stando agli ultimi sondaggi, il centrosinistra ottiene una percentuale del 45,4%, superando il centrodestra che si ferma al 44,7%. Se si arrivasse al voto, questa sarebbe la ripartizione delle preferenze tra le due principali coalizioni. La coalizione di centrodestra, guidata dalla leader attuale, deve ancora decidere se allearsi con un generale in pensione o con un politico dell’area moderata.

Se si andasse al voto oggi, il campo largo prenderebbe il 45,4%, il centrodestra il 44,7%. Per vincere, la coalizione guidata da Meloni ha davanti a sé due opzioni: allearsi con Vannacci o cercare l'accordo con Calenda. Ecco l'ultimo sondaggio Youtrend per Agi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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