Sondaggi politici il campo largo non riesce a rimontare | in affanno Pd e M5s

I sondaggi politici mostrano che il campo largo fatica a guadagnare terreno, a causa delle tensioni interne tra le forze di centrosinistra. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un calo nel consenso, mentre il centrodestra mantiene una posizione stabile. I dati indicano che le preferenze degli elettori restano ferme e non si vedono segnali di ripresa significativi. Le prossime settimane potrebbero confermare questa tendenza.

Dopo settimane di affanno per il centrodestra, nell’ultima settimana qualcosa nei sondaggi è cambiato. Secondo la rilevazione di Swg per il TgLa7, infatti, negli ultimi sette giorni a perdere più consensi sono state le forze del campo largo. Al contrario, invece, arriva l’inevitabile rimbalzo per chi, come la Lega, aveva perso consensi con la nascita di Futuro Nazionale. Le variazioni sono comunque minime, con Fratelli d’Italia stabile e la Lega in lieve crescita. Nel campo largo, invece, c’è poco di cui festeggiare. Nonostante il No al referendum, sostenuto dalle forze di opposizione, stia recuperando consensi, lo stesso non si può dire per i principali partiti della coalizione, con Pd e 5 Stelle in affanno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici, le destre in affanno e il campo largo si avvicina: in calo Fratelli d’Italia, Forza Italia e LegaI sondaggi politici mostrano che il centrodestra sta attraversando una fase di flessione, con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega in calo.

Sondaggi politici, cresce tutto il campo largo: FdI e Forza Italia in caloI sondaggi politici evidenziano un rafforzamento del campo largo, con il PD, M5S e Azione-Italia Viva in crescita.

