Il portiere svizzero dell’Inter ha mostrato solidarietà al collega del Tottenham, condividendo un messaggio di sostegno in occasione del suo esordio in Champions League. La sua scelta è stata di pubblicare parole di incoraggiamento rivolte al collega, nel giorno della sua prima partita nel massimo torneo europeo. L’azione ha attirato l’attenzione, sottolineando il gesto tra due professionisti del calcio.

Inter News 24 Sommer da solidarietà a Kinsky: il portiere svizzero dell’Inter ha condiviso un messaggio per supportare l’esordio in Champions del collega. Un gesto di solidarietà e supporto è arrivato dal portiere dell’ Inter, Yann Sommer, nei confronti del collega Antonin Kinsky, portiere del Tottenham, dopo la difficile prestazione del giovane estremo difensore nella partita di ieri contro l’ Atletico Madrid. Kinsky è stato sostituito al 17° minuto del primo tempo, con il Tottenham sotto per 3-0, dopo una serie di errori che hanno contribuito al pesante risultato. Un momento estremamente difficile per il portiere, che ha visto la sua partita interrompersi prematuramente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sommer da solidarietà a Kinsky: il gesto del portiere svizzero dell’Inter per il collega del Tottenham

Articoli correlati

Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Tutti i dettagliVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.

Chi è Kinsky, il portiere del Tottenham scelto al posto di Vicario e sostituito dopo 17 minuti da incubo in ChampionsLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità.