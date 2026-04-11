Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter | Contento di giocare qui a fine stagione… L’annuncio del portiere svizzero!

Il portiere svizzero dell’Inter ha commentato la stagione in corso e ha parlato del proprio futuro durante un’intervista. Ha affermato di essere soddisfatto di giocare con la squadra e di voler continuare a farlo anche dopo la fine dell’attuale campionato. Sommer ha respinto le voci di un possibile addio, sottolineando la sua volontà di rimanere in nerazzurro. Le sue parole sono state accolte come un segnale di continuità per il club.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Calciomercato Bologna, l’esplosione di Jonathan Rowe: la Premier League chiama, la posizione del club rossoblù è questa! Cosa succederà in estate Calciomercato Inter, futuro scritto per Bastoni: prima lo Scudetto e poi la partenza per... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione…». L’annuncio del portiere svizzero! Sommer da solidarietà a Kinsky: il gesto del portiere svizzero dell’Inter per il collega del Tottenhamdi Redazione Inter News 24Sommer da solidarietà a Kinsky: il portiere svizzero dell’Inter ha condiviso un messaggio per supportare l’esordio in... Sommer Inter, le statistiche parlano chiaro! Un dato evidenzia il clamoroso calo del portiere: i numeri di questa stagioneSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo...