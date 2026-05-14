Il solstizio d’estate sarà celebrato con una serata speciale in Piazza Grande, dove si esibirà uno dei più rinomati chef a livello internazionale. L’evento segna l’inizio della stagione calda e prevede una cena dedicata alle eccellenze culinarie, con la partecipazione di chef di fama mondiale. La serata, aperta al pubblico, avrà luogo nelle prossime ore e promette di essere un momento di grande richiamo per gli appassionati di gastronomia.

Sarà un inizio di estate all’insegna dell’eccellenza con uno dei più grandi chef al mondo. Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano saluterà infatti il Solstizio d’Estate con una serata in Piazza Grande, nel cuore del centro storico, in programma per venerdì 19 giugno, che sarà curata da Enrico Cerea, detto Chicco, executive Chef del ristorante "Da Vittorio", uno dei più importanti in Italia e nel mondo con tre stelle Michelin e l’unico ristorante italiano nella top ten della prestigiosa classifica "La Liste" 2026. "Da Vittorio", a Brusaporto, in Lombardia, è guidato dalla famiglia Cerea e da anni è un punto fermo dell’eccellenza culinaria del Belpaese con piatti iconici come i famosissimi "Paccheri alla Vittorio".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Solstizio d’Estate, grande serata in Piazza Grande con Enrico Cerea

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