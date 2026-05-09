Venezia promosso in Serie A grande festa a Canal Grande e Piazza San Marco

Il Venezia ha vinto il campionato di Serie B e ha ottenuto la promozione in Serie A. La vittoria ha scatenato una grande festa a Canal Grande e in Piazza San Marco, con molti tifosi che si sono radunati per celebrare. La squadra ha concluso la stagione al primo posto, assicurandosi il passaggio nella massima divisione del calcio italiano. La città si è animata con cori, striscioni e festeggiamenti spontanei.

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