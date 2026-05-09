Venezia promosso in Serie A grande festa a Canal Grande e Piazza San Marco

Da lapresse.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezia ha vinto il campionato di Serie B e ha ottenuto la promozione in Serie A. La vittoria ha scatenato una grande festa a Canal Grande e in Piazza San Marco, con molti tifosi che si sono radunati per celebrare. La squadra ha concluso la stagione al primo posto, assicurandosi il passaggio nella massima divisione del calcio italiano. La città si è animata con cori, striscioni e festeggiamenti spontanei.

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Festa incontenibile del Venezia che ha vinto il campionato di Serie B e conquistato la promozione in Serie A. I giocatori sono stati protagonisti di uno spettacolare corteo in acqua per poi sollevare la coppa al cielo in Piazza San Marco. Il club, che chiude primo in classifica con 82 punti, torna nella massima serie dopo una sola stagione. Festa e premiazione del Venezia Calcio, 9 Maggio 2026 (Foto di Paola GarbuioLaPresse) Festa e premiazione del Venezia Calcio, 9 Maggio 2026 (Foto di Paola GarbuioLaPresse) Festa e premiazione del Venezia Calcio, 9 Maggio 2026 (Foto di Paola GarbuioLaPresse) Festa e premiazione del Venezia Calcio, 9 Maggio...🔗 Leggi su Lapresse.it

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