Martedì 17 marzo 2026, le reti televisive italiane si sono sfidate in prima serata con Rai1 e Canale 5 che hanno proposto rispettivamente “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip”. “Le Libere Donne” ha ottenuto il maggior numero di ascolti sulla prima rete, mentre “Grande Fratello Vip” ha riscosso grande successo su Canale 5. Entrambi i programmi hanno attirato un vasto pubblico durante la serata.

Selvaggia Lucarelli: “Sanremo era di destra. Lo scandalo di Signorini non danneggerà il Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Per gli ascolti tv di martedì 17 marzo 2026, Rai1 ha avuto la meglio in prima serata con “Le Libere Donne“, che ha interessato 3.046.000 spettatori e registrato un 18.7% di share. Canale 5 si è difeso bene con “Grande Fratello Vip”, che ha raccolto 2.146.000 spettatori (18.4%). 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip”

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