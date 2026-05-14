Soliera piange Maurizio Andreoli | addio al presidente della Croce Blu

A Soliera si piange la scomparsa di Maurizio Andreoli, presidente dell'associazione Croce Blu. Andreoli era alla guida dell’organizzazione da diversi anni e negli ultimi mesi stava lavorando a un progetto importante per migliorare i servizi offerti alla comunità. La sua morte ha colpito i membri dell’associazione e la cittadinanza, lasciando un vuoto tra coloro che avevano collaborato con lui e beneficiato delle sue iniziative.

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? Punti chiave Chi era l'uomo che guidava la Croce Blu a Soliera?. Quale importante progetto per l'associazione stava preparando negli ultimi mesi?. Come reagirà la comunità alla perdita di questo punto di riferimento?. Dove si terranno le esequie per rendere l'ultimo saluto?.? In Breve Esequie giovedì 14 maggio ore 10 presso la chiesa di Terracielo Modena. Sindaca Caterina Bagni esprime dolore per la perdita dell'ex assessore comunale. Andreoli coordinava i preparativi per il 40° anniversario della Croce Blu. Il decesso avviene a 66 anni dopo una lunga malattia. Soliera piange la scomparsa di Maurizio Andreoli, avvenuta martedì scorso all’età di 66 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soliera piange Maurizio Andreoli: addio al presidente della Croce Blu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Croce Blu,è morto. Maurizio AndreoliSoliera piange la scomparsa di Maurizio Andreoli, presidente della Croce Blu di Soliera e già assessore comunale, morto martedì a 66 anni. Sassello piange Simona Caviglia: addio alla Croce Rossa a 47 anni? Cosa scoprirai Chi era la donna che univa Sassello e Varazze? Come ha influenzato il tessuto sociale del borgo la sua scomparsa? Perché il sindaco... Argomenti più discussi: Croce Blu,è morto. Maurizio Andreoli; Croce Bluè morto Maurizio Andreoli. Croce Blu,è morto. Maurizio AndreoliSoliera piange la scomparsa di Maurizio Andreoli, presidente della Croce Blu di Soliera e già assessore comunale, morto martedì ... ilrestodelcarlino.it Mondo del volontariato in lutto per la scomparsa di Maurizio AndreoliE’ scomparso nella giornata di ieri il presidente della Croce Blu di Soliera, Maurizio Andreoli nonchè ex assessore a Sport, Eventi e Marketing territoriale del Comune di Soliera. Aveva 66 anni. Nono ... temponews.it