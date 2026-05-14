Croce Bluè morto Maurizio Andreoli

A Soliera si piange la scomparsa di Maurizio Andreoli, presidente della Croce Blu e ex assessore comunale, morto martedì all'età di 66 anni. La notizia ha suscitato sgomento tra i residenti e le persone che lo conoscevano. Andreoli aveva ricoperto ruoli pubblici e amministrativi nel corso degli anni, lasciando un segno nella comunità locale. La perdita è stata comunicata ufficialmente dalla stessa associazione di volontariato.

Soliera piange la scomparsa di Maurizio Andreoli, presidente della Croce Blu di Soliera e già assessore comunale, morto martedì a 66 anni. "La notizia della sua scomparsa mi addolora. Maurizio era una persona perbene e aveva un cuore grande - lo ricorsa la sindaca Caterina Bagni -. Nel 2024 ha assunto con entusiasmo e spirito di servizio l’incarico di presidente della Croce Blu di Soliera, della quale, in questi mesi, stava organizzando le celebrazioni per i 40 anni dalla sua fondazione. Mi stringo ai familiari, agli amici, ai volontari che, insieme a lui, condividevano il tempo dedicato alla collettività. Ci mancherà, ma persone così non si dimenticano, perché continuano a essere con noi, anche dopo, attraverso tutto il bene che hanno saputo realizzare".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Croce Blu,è morto. Maurizio Andreoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lo “Scudo blu” della Croce Rossa all’ex convento di San LudovicoArezzo, 13 maggio 2026 – Lo “Scudo blu” della Croce Rossa all’ex convento di San Ludovico, e’ il primo riconoscimento in provincia.

Festa per i 160 anni della Croce Rossa a Bologna: si svela lo Scudo Blu. Tra gli ospiti Andrea FarinelliBologna, 8 maggio 2026 – Oggi si festeggia la giornata internazionale della Croce Rossa e della mezzaluna rossa che ha come temi principali quello...

Argomenti più discussi: Croce Blu,è morto. Maurizio Andreoli; Soliera in lutto per la scomparsa del presidente della Croce Blu Maurizio Andreoli; Insieme per la tua salute; Rianimazione cardiopolmonare: sabato una lezione della Croce Blu Soliera ai Carabinieri in congedo.

Oggi celebriamo la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. È la giornata di chi sceglie, ogni giorno, di stare accanto alle persone più fragili, a chi soffre, a chi ha bisogno di aiuto. Donne e uomini che affrontano il loro lavoro con dedizio x.com

Soliera, è morto a 65 anni l'ex assessore e presidente Croce Blu Maurizio AndreoliLa Provincia: E stato un uomo che ha scelto di servire gli altri sempre con il sorriso: prima nelle istituzioni, poi nel volontariato ... lapressa.it