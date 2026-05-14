Croce Bluè morto Maurizio Andreoli

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Soliera si piange la scomparsa di Maurizio Andreoli, presidente della Croce Blu e ex assessore comunale, morto martedì all'età di 66 anni. La notizia ha suscitato sgomento tra i residenti e le persone che lo conoscevano. Andreoli aveva ricoperto ruoli pubblici e amministrativi nel corso degli anni, lasciando un segno nella comunità locale. La perdita è stata comunicata ufficialmente dalla stessa associazione di volontariato.

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Soliera piange la scomparsa di Maurizio Andreoli, presidente della Croce Blu di Soliera e già assessore comunale, morto martedì a 66 anni. "La notizia della sua scomparsa mi addolora. Maurizio era una persona perbene e aveva un cuore grande - lo ricorsa la sindaca Caterina Bagni -. Nel 2024 ha assunto con entusiasmo e spirito di servizio l’incarico di presidente della Croce Blu di Soliera, della quale, in questi mesi, stava organizzando le celebrazioni per i 40 anni dalla sua fondazione. Mi stringo ai familiari, agli amici, ai volontari che, insieme a lui, condividevano il tempo dedicato alla collettività. Ci mancherà, ma persone così non si dimenticano, perché continuano a essere con noi, anche dopo, attraverso tutto il bene che hanno saputo realizzare".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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