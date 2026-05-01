Minori Moige | Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori
Le associazioni di genitori europee stanno considerando azioni legali collettive per contrastare gli algoritmi dei social network che, secondo quanto riferito, agiscono in modo predatorio sui minori. Recentemente, l’assemblea generale di un organismo rappresentativo dei genitori ha discusso questa possibilità, evidenziando la preoccupazione per l’impatto dei social media sui bambini e sugli adolescenti. La questione riguarda l’uso di strumenti digitali che potrebbero influenzare negativamente i più giovani.
L'Europa dei genitori si mobilita contro i social network. L’Assemblea Generale dell’European Parents’ Association, riunita a Parigi in questi giorni, ha deciso di valutare l’avvio di azioni legali inibitorie di classe nei rispettivi paesi contro Meta (Facebook e Instagram) e TikTok, seguendo il modello pionieristico sviluppato in Italia dal Moige (Movimento Italiano Genitori). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Leggi anche: Moige: "Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori"
Class action contro i social network, le associazioni europee dei genitori valutano ricorsi legali come in Italia: “Incoraggiamo tutti ad agire”Per i social network Facebook, Instagram e TikTok la class action italiana potrebbe essere l’inizio di una valanga giudiziaria in tutta Europa, con...
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Moige: Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori; Moige e associazioni europee valutano azioni contro gli algoritmi che trattengono i minori sui social.
Associazioni genitori, class action contro Meta e Tik Tok rinviata udienzaRoma, 9 feb. - (Adnkronos) - Il Moige (Movimento Italiano Genitori) promotore, con le associazioni di genitori Anfn-associazione nazionale famiglie numerose, Age associazione italiana genitori, ed il ... iltempo.it
Divieto social per i minori, la bozza del governo con multe per i genitori. Inaccettabili, sono parte lesa dall’algoritmo che alimenta la dipendenzaIl governo di Giorgia Meloni caldeggia le multe ai genitori per vietare l’accesso ai social network da parte dei minori di 15 anni. Ma il testo ufficiale ancora non esiste e la bozza è avvolta nel ... ilfattoquotidiano.it
Josi Della Ragione sindaco di Bacoli Apriamo a Bacoli due comunità per i minori in difficoltà. Fino ai 18 anni. E lo facciamo in ciò che è stato l’asilo e la scuola elementare per tante generazioni di bacolesi: nell’Istituto del Pio Monte della Misericordia. Per n facebook
#Tg2000 - #Minori, #Meter: nessuna voce fragile resti inascoltata #30aprile #Tv2000 #violenza #abusi #bambini @assocmeter @tg2000it x.com