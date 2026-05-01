Minori Moige | Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori

Le associazioni di genitori europee stanno considerando azioni legali collettive per contrastare gli algoritmi dei social network che, secondo quanto riferito, agiscono in modo predatorio sui minori. Recentemente, l’assemblea generale di un organismo rappresentativo dei genitori ha discusso questa possibilità, evidenziando la preoccupazione per l’impatto dei social media sui bambini e sugli adolescenti. La questione riguarda l’uso di strumenti digitali che potrebbero influenzare negativamente i più giovani.