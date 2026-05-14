Soccorsi macchina perfetta Il chirurgo | Alzata l’asticella Vaiano resta vicina ai familiari

Un incidente grave ha coinvolto un'auto in una zona residenziale, portando all'intervento dei soccorsi. Il team medico ha affrontato una situazione complessa, portando a un intervento chirurgico di emergenza. Il professionista che ha guidato l'operazione ha commentato che la situazione ha richiesto un livello elevato di attenzione e precisione. La famiglia della persona coinvolta si trova ancora vicino a lei, in attesa di aggiornamenti.

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"Un’esperienza incredibile, in un momento estremamente drammatico". Il chirurgo Stefano Cantafio – nella ripresa che lo vede insieme all’assessora regionale Cristina Manetti – intervenuto nella notte di lunedì scorso per operare Iacopo Cerbai, 23 anni, accoltellato in piazza Mercatale, descrive così la situazione che si è trovato ad affrontare. "Il ragazzo è arrivato qui – spiega il medico – in arresto cardiaco abbiamo lavorato in pronto soccorso per stabilizzarlo da un punto di vista emodinamico, per poter raggiungere la sala operatoria, dove abbiamo messo in pratica quello che facciamo tutti i giorni ma alzando un po’ l’asticella, è stato necessario suturare il cuore, lacerato da un fendente, questo ha permesso di stabilizzare il ragazzo e di mandarlo in rianimazione a Careggi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Soccorsi, macchina perfetta". Il chirurgo: "Alzata l’asticella". Vaiano resta vicina ai familiari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate «L'associazione Il Corsaro è vicina ai familiari della nuova vittima del lavoro ad Arezzo»Arezzo, 24 aprile 2026 – "L' associazione Il Corsaro è vicina ai familiari della nuova vittima del lavoro ad Arezzo. Leggi anche: Verona, mangia un cornetto prima di salire in macchina, 51enne muore soffocato davanti ai familiari Argomenti più discussi: Soccorsi, macchina perfetta. Il chirurgo: Alzata l’asticella. Vaiano resta vicina ai familiari; Il giovane accoltellato è stato estubato: la macchina dei soccorsi praticamente perfetta per una ferita che nove volte su dieci non lascia scampo; Il 23enne accoltellato in piazza Mercatale risponde alle terapie. Deve la vita al perfetto funzionamento della macchina dei soccorsi; Giovane accoltellato a Prato, Biffoni: Macchina dei soccorsi perfetta. Vigili sul disagio giovanile. Giovane accoltellato a Prato, Biffoni: Macchina dei soccorsi perfetta. Vigili sul disagio giovanileCi sono momenti in cui la cronaca ci mette di fronte a episodi di una violenza inaudita, ma è proprio in queste emergenze che compare il valore ... gonews.it