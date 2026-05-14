Soccorsi macchina perfetta Il chirurgo | Alzata l’asticella Vaiano resta vicina ai familiari
Un incidente grave ha coinvolto un'auto in una zona residenziale, portando all'intervento dei soccorsi. Il team medico ha affrontato una situazione complessa, portando a un intervento chirurgico di emergenza. Il professionista che ha guidato l'operazione ha commentato che la situazione ha richiesto un livello elevato di attenzione e precisione. La famiglia della persona coinvolta si trova ancora vicino a lei, in attesa di aggiornamenti.
"Un’esperienza incredibile, in un momento estremamente drammatico". Il chirurgo Stefano Cantafio – nella ripresa che lo vede insieme all’assessora regionale Cristina Manetti – intervenuto nella notte di lunedì scorso per operare Iacopo Cerbai, 23 anni, accoltellato in piazza Mercatale, descrive così la situazione che si è trovato ad affrontare. "Il ragazzo è arrivato qui – spiega il medico – in arresto cardiaco abbiamo lavorato in pronto soccorso per stabilizzarlo da un punto di vista emodinamico, per poter raggiungere la sala operatoria, dove abbiamo messo in pratica quello che facciamo tutti i giorni ma alzando un po’ l’asticella, è stato necessario suturare il cuore, lacerato da un fendente, questo ha permesso di stabilizzare il ragazzo e di mandarlo in rianimazione a Careggi.🔗 Leggi su Lanazione.it
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