L' associazione Il Corsaro è vicina ai familiari della nuova vittima del lavoro ad Arezzo

Un’altra persona ha perso la vita sul lavoro ad Arezzo, portando a quattro il numero delle vittime nell’ultimo mese. L’associazione Il Corsaro ha espresso solidarietà ai familiari della vittima, confermando il suo sostegno in questa difficile situazione. La tragedia si è verificata questa mattina in un’azienda della zona, ma ancora non sono stati resi noti i dettagli sulle cause dell’incidente.

Arezzo, 24 aprile 2026 – "L' associazione Il Corsaro è vicina ai familiari della n uova vittima del lavoro ad Arezzo. Ma a poco serve la solidarietà. Ricordiamo che la nostra provincia è la seconda nella lista nera regionale dei caduti sul lavoro. Solo a pensare che di ispettori del lavoro la città ne ha 4 o 5 su migliaia di aziende, fa capire drammaticamente che non si fa abbastanza. Verrebbe da dire quasi nulla per diminuire le vittime e far crescere la cultura della sicurezza sul lavoro. Sia a livello nazionale che locale. Per ciò che possiamo, artisticamente, ci proviamo con un musical, "Il Pane loro 2 la vendetta " che speriamo sindacati e istituzioni ci aiutino a mettere in scena anche in città e nella regione, così come in altre regioni e città italiane ".🔗 Leggi su Lanazione.it

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