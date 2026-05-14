snam conti in crescita stoccaggi al 50 per cento

Snam ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre 2026, con ricavi che si attestano a 999 milioni di euro, segnando un aumento dell’8,8%. La società ha mantenuto una buona performance operativa, con un margine operativo di 775 milioni di euro, in crescita del 9,3%, mentre l’utile netto adjusted si ferma a 375 milioni di euro, con un incremento dello 0,6%. Inoltre, gli stoccaggi sono al 50 per cento.

Snam chiude il primo trimestre 2026 con ricavi in crescita a 999 milioni di euro (+8,8%). Solida la performance operativa, che conferma la piena traiettoria sugli obiettivi annuali, con margine operativo loro a 775 milioni (+9,3%) e utile netto adjusted a 375 milioni (+1,6%). "In un contesto globale altamente volatile, abbiamo registrato un ottimo avvio del 2026, pienamente in linea con la guidance annuale", commenta l’amministratore delegato Agostino Scornajenchi, sottolineando la solidità operativa, la disciplina finanziaria e la visibilità regolatoria. A sostenere i risultati è l’espansione della RAB e il contributo delle attività infrastrutturali gas.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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