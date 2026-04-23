Snam raggiunge l' obiettivo del 90% di stoccaggi con le ultime aste

Snam ha concluso le ultime aste e ha raggiunto il traguardo del 90% di capacità di stoccaggio. Secondo una nota ufficiale, i depositi italiani sono attualmente al 46,5% della capacità totale, in fase di iniezione. L'azienda ha così completato un obiettivo di capacità di stoccaggio, confermando i dati aggiornati sul livello di riempimento dei depositi.

Snam ha raggiunto l'obiettivo del 90% di stoccaggi con la chiusura delle ultime aste. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che ad oggi i depositi italiani, in fase di iniezione, sono già al 46,5% della capacità complessiva. Le ultime aste hanno consentito a Snam di raggiungere un quantitativo complessivo già assegnato pari a 17,5 miliardi di metri cubi, su una capacità totale degli stoccaggi nazionali di poco superiore a 19 miliardi di metri cubi. Il dato comprende la disponibilità fisica di gas già presente in stoccaggio all'inizio della campagna di iniezione e i quantitativi legati ai contratti di acquisizione....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Notizie correlate Gas e stoccaggi, Snam investe sulla sicurezza energeticaLa società guidata da Agostino Scornajenchi aggiorna il piano industriale e prevede 14 miliardi di investimenti da qui al 2030, di cui 9,2 per la... Leggi anche: Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia Contenuti e approfondimenti Snam, il programma Hyaccelerator apre ai ricercatori e cerca nuove startupIl programma Hyaccelerator di Snam lancia una nuova call sulla transizione energetica. Con una novità: l'apertura a ricercatori e dottorandi ... economyup.it Snam, 14 miliardi su infrastrutture e flessibilità per rafforzare la sicurezza energetica del PaeseOra più che mai la rotta della flessibilità, «la vera risorsa scarsa», alla base del nuovo piano industriale di Snam, il primo firmato da Agostino Scornajenchi, fa il paio con la sicurezza energetica ... ilmessaggero.it