gas e stoccaggi snam investe sulla sicurezza energetica

Snam ha annunciato un nuovo piano industriale focalizzato sugli investimenti nel settore del gas e negli stoccaggi, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza energetica. La società ha illustrato le proprie strategie in una presentazione rivolta a investitori e media, evidenziando l’intenzione di prepararsi per un futuro che potrebbe presentare sfide nel settore energetico.

La società guidata da Agostino Scornajenchi aggiorna il piano industriale e prevede 14 miliardi di investimenti da qui al 2030, di cui 9,2 per la rete e 2,1 per il potenziamento delle scorte. Lo scorso anno utile su del 10%. E non c’è un allarme Medio Oriente per l’Italia Attrezzarsi, in vista di mesi, anni, difficili sul versante dell’energia. Questa un po’ la filosofia che permea l’aggiornamento del piano industriale di Snam, presentato oggi agli investitori e alla stampa. Per il momento nessun allarme, ma la guerra mossa da Stati Uniti e Iran contro l’Iran sta già infiammando i prezzi di petrolio e gas. E per l’Italia, Paese ancora troppo dipendente dalle forniture altrui e dal mix energetico variopinto, verrà il momento di affrontare nuovi, possibili, shock. 🔗 Leggi su Formiche.net

