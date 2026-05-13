Il pugile Yeiner Gomez Sandoval trovato morto in un fiume | corpo smembrato identificato dai tatuaggi
Un pescatore ha trovato in un fiume un corpo senza vita in avanzato stato di decomposizione, privo di testa e arti. La vittima è stata identificata grazie ai tatuaggi presenti sul corpo. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda, mentre non sono stati ancora resi noti i dettagli sulle circostanze del ritrovamento. La scena ha destato sconcerto tra gli abitanti della zona.
Il cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto da un pescatore: non aveva la testa né gli arti. Il 25enne boxeur professionista aveva combattuto l'ultimo incontro il 9 maggio poi la famiglia aveva perso i contatti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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