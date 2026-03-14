Pietro Pivato trovato morto nel Piave l' 82enne scomparso | ipotesi malore e poi la caduta nel fiume

Pietro Pivato, un uomo di 82 anni di Musile di Piave, è stato trovato morto nel fiume Piave. Le ricerche erano iniziate questa mattina dopo la sua scomparsa, e si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo nel corso della giornata. Le autorità ipotizzano che un malore possa averlo fatto cadere nel fiume.

MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Pietro Pivato, l'82enne di Musile di Piave di cui si erano perse le tracce nella mattinata di oggi, sabato 14 marzo. Il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato intorno alle 17 dai sommozzatori dei vigili del fuoco, non lontano dalla riva del fiume Piave. La scomparsa Pivato era uscito di casa di buon mattino in sella alla sua bicicletta, diretto verso le sponde del fiume in prossimità del Ponte dei Granatieri. L'intento era quello di dedicarsi alla raccolta dei "bruscandoli", i germogli di luppolo selvatico molto comuni nella zona in questo periodo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Pietro Pivato, trovato morto nel Piave l'82enne scomparso: ipotesi malore e poi la caduta nel fiume Articoli correlati Leggi anche: Franco Sabetta trovato morto nel fiume Calore: era scomparso da una casa di riposo in Cilento Trovato senza vita nel fiume 66enne scomparso nel SalernitanoÈ stato trovato senza vita l’uomo di 66 anni scomparso ieri pomeriggio dal comune di Castelcivita, in provincia di Salerno.