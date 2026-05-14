Slitta lo spostamento della famiglia ucraina | Scongiurato il rischio di ritrovarsi senza una casa

La famiglia ucraina, scappata nel 2022 dal conflitto armato con quattro figli, tre dei quali con autismo, non dovrà spostarsi come previsto. È stato evitato il rischio di perdere la casa in cui viveva, grazie a un nuovo sviluppo legale. La decisione riguarda Anatolii Kyrylov ed Elizaveta Fokina, che avevano programmato un trasferimento, ma ora questa operazione è stata rimandata.

Ci sono nuovi sviluppi per Anatolii Kyrylov ed Elizaveta Fokina, scappati dall’Ucraina nel 2022 con i quattro figli — tre dei quali autistici — per sfuggire al conflitto. La Chiesa evangelica battista ha comunicato che il trasferimento è stato rinviato. Una decisione che, afferma il pastore.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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