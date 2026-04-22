Una famiglia composta da quattro persone si trova senza una casa stabile a San Pietro Vernotico dopo un crollo. Il padre, la madre e i loro due figli di cinque e dodici anni si spostano tra la strada e un dormitorio, dove trascorrono le ore notturne. La situazione di difficoltà si prolunga nel tempo, lasciando la famiglia senza un luogo sicuro in cui vivere.

Una famiglia composta da un padre, una madre e due figli di cinque e dodici anni vive in condizioni di estrema precarietà a San Pietro Vernotico, costretta a spostarsi tra la strada e un dormitorio per le sole ore notturne. Il dramma ha origine lo scorso 28 marzo, quando il crollo di un edificio sovrastante l’abitazione che occupavano in via Sant’Antonio ha reso la loro casa inagibile, costringendoli a evacuare sotto la pioggia. Da quel momento, la quotidianità del nucleo familiare è diventata un susseguirsi di privazioni. Dopo aver lasciato l’affitto da 400 euro mensili, i quattro componenti sono stati inizialmente accolti dai vicini presso la struttura di contrada Canimazzi, gestita dalla cooperativa Il Sogno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senza casa dopo il crollo: la lotta di una famiglia tra strada e dormitorio

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