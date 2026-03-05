Tre anni di vita senza mai conoscere una vera famiglia | Cuore cerca una casa per la vita

Un cane di circa tre anni, senza un nome e senza una famiglia stabile, viveva all’esterno di una casa, dove spesso non riceveva cibo né attenzioni. La sua presenza era solo quella di un animale che si aggirava all’aperto, privato di un affetto costante. Ora, si cerca per lui una famiglia che possa offrirgli un’adozione definitiva e duratura.

Va d’accordo con i gatti e con i cani, adora i bambini, ha un carattere dolce ed equilibrato, nonostante tutte le sofferenze patite Non aveva neppure un nome: rappresentava solo “un essere animato” che viveva negli spazi esterni di quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia e che, a volte, dimenticava persino di nutrirlo. Cuore - questo il nome scelto per il dolce cagnolino dai volontari che lo hanno salvato dai maltrattamenti subiti - si trova a Salerno, ha 3 anni e pesa 20 kg: adesso vive in un box, in attesa che qualcuno si accorga che esista e gli apra le porte di una casa che non ha mai davvero conosciuto. Va d’accordo con i gatti e con i cani, adora i bambini, ha un carattere dolce ed equilibrato, nonostante tutte le sofferenze patite. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Strage di Cutro, avevamo detto “Mai più”: tre anni dopo, il Mediterraneo continua a restituire corpi di migranti senza vita

Trovato senza vita in una casa abbandonata nel centro di Vasto: scatta l'indagine sulla morte di un uomo di 48 anniLa scoperta nella serata di lunedì in un rudere di corso Plebiscito, poco distante dal teatro Rossetti, che ora è stato posto sotto sequestro; il...

Her best friend married her off to a picky CEO for eight million, only to find he was her first love

Altri aggiornamenti su Tre anni.

Temi più discussi: Naufragio di Cutro: 100 bambini all’anno hanno perso la vita nel Mediterraneo; Congedi e permessi per i genitori - gennaio 2026; Congedo parentale: cosa cambia nel 2026?; Congedi parentali fino ai 14 anni del figlio.

Tre anni di 'pulce nell'orecchio': Ogni giorno segnalazioni di vite spezzate e famiglie ferite da culti abusantiL'associazione fondata da Rita Repetto in memoria della sorella Roberta prosegue tra iniziative di sensibilizzazione e una battaglia sul piano normativo chiedendo l'intervento del legislatore per supe ... genovatoday.it

Schlein: «Nessuna risposta su sanità e caro vita», Conte: «Dopo tre anni solo vorrò e farò»L’opposizione boccia senza appello le risposte di Giorgia Meloni ai giornalisti alla conferenza di fine anno. Elly Schlein accusa la premier di aver ignorato le principali emergenze degli italiani, ... video.corriere.it

A partire dai tre anni sono importanti i momenti esclusivi tra padri e figli per rinsaldare il rapporto. Bene creare quindi un’occasione, una volta alla settimana, per organizzare qualcosa assieme, magari andare a fare un giro in bici, o praticare uno sport particola - facebook.com facebook

Il ministro della Difesa Guido #Crosetto: "Da tre anni non viaggio mai con la scorta quando sono con la famiglia, mai" x.com