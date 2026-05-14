Sky Inclusion Days tornano il 27 maggio a Milano
Il 27 maggio si terrà a Milano la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, un evento organizzato da Sky Italia. L’appuntamento si svolgerà presso lo Sky Campus, la nuova sede dell’azienda nella città. La manifestazione si concentra sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze, coinvolgendo dipendenti e rappresentanti di diversi settori. La giornata prevede interventi e attività dedicate a promuovere pratiche di diversità e integrazione all’interno dell’azienda e del contesto più ampio.
Torna per la quarta edizione, Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze, che il prossimo 27 maggio si terrà allo Sky Campus, la nuova casa di Sky Italia a Milano. Raccontare la società, dando spazio a una rappresentazione in cui ciascuno possa riconoscersi, attraverso le persone e le loro storie: un approccio che, edizione dopo edizione, ha guidato Sky Inclusion Days, rendendolo un momento di ascolto e confronto. Nel corso della giornata si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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