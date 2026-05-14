Sky Inclusion Days tornano il 27 maggio a Milano

Il 27 maggio si terrà a Milano la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, un evento organizzato da Sky Italia. L’appuntamento si svolgerà presso lo Sky Campus, la nuova sede dell’azienda nella città. La manifestazione si concentra sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze, coinvolgendo dipendenti e rappresentanti di diversi settori. La giornata prevede interventi e attività dedicate a promuovere pratiche di diversità e integrazione all’interno dell’azienda e del contesto più ampio.

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