Sky Inclusion Days il 27 maggio a Milano | tra gli ospiti anche Maldini Testa e Ricci

Il 27 maggio si terrà a Milano la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, un evento presso lo Sky Campus. Tra gli ospiti previsti ci sono Maldini, Testa e Ricci, che parteciperanno a diverse sessioni durante la giornata. L’evento coinvolge professionisti di diversi settori e offre momenti di confronto su vari temi. La manifestazione si svolge in un’unica giornata e si rivolge a un pubblico interessato a temi legati all’inclusione e alla diversità.

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Dallo sport alla musica, dalla disabilità al bullismo: il 27 maggio lo Sky Campus di Milano ospita la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, la giornata che Sky Italia dedica ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze. Sul palco saranno presenti volti noti del mondo sportivo. Paolo Maldini sarà presente a sostegno del Para Padel Project, l’iniziativa di Pippo Galliano che usa il padel come strumento di riabilitazione per persone con lesione midollare. Irma Testa, icona del pugilato italiano, racconterà il ruolo dello sport nelle periferie come leva di emancipazione. Pippo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano, si metterà a nudo parlando di bullismo e disturbi alimentari vissuti da adolescente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sky Inclusion Days il 27 maggio a Milano: tra gli ospiti anche Maldini, Testa e Ricci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sky Inclusion Days tornano il 27 maggio a MilanoTorna per la quarta edizione, Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle... Sky Inclusion Days 2026: il 27 maggio allo Sky Campus di Milano torna l'evento dedicato all'inclusioneIl tema scelto per questa edizione è la fiducia: un concetto che, nelle parole dell'Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger... Argomenti più discussi: Programmazione Sky Sport: eventi sportivi, e trasmissioni in onda in tv e streaming; SkyUp The Edit | Deepfake e algoritmi, allarme esperti: rischi per democrazia e informazione. Quest'anno il tema centrale è la fiducia. Sul palco ospiti dal mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni x.com Sky Inclusion Days 2026, il 27 maggio torna a MilanoIl prossimo 27 maggio lo Sky Campus di Milano ospiterà la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, l’appuntamento Sky Italia ... tvserial.it Sky Inclusion Days 2026: la quarta edizione sul tema della fiducia, in diretta dallo Sky Campus di MilanoSky Italia presenta la quarta edizione di Sky Inclusion Days , l'evento dedicato all'inclusione e alla valorizzazione delle diversità. L'appuntamento si terrà i ... sportface.it