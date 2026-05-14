Il 27 maggio si terrà a Milano l’evento Sky Inclusion Days, dedicato alla celebrazione della diversità attraverso confronti, storie e performance. La giornata si propone di promuovere l’inclusione e la valorizzazione delle differenze, con un particolare attenzione alla costruzione della fiducia tra le persone. L’iniziativa coinvolgerà vari ospiti e rappresentanti di diversi settori, offrendo uno spazio di discussione e di scambio di esperienze sul tema della diversità. La manifestazione si svolgerà in una location della città, con un programma ricco di interventi e attività.

Milano, 14 maggio 2026 – Inclusione e valorizzazione delle differenze con un focus sulla fiducia. Sono queste le tematiche al centro dell’attenzione della quarta edizione degli Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia (con il patrocinio del Comune di Milano) che si terrà il prossimo 27 maggio allo Sky Campus, a Milano. Nel corso della giornata si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport. Attraverso le persone e le loro storie verrà raccontata la società, dando spazio a una rappresentazione in cui ciascuno possa riconoscersi: un approccio che, edizione dopo edizione, ha guidato l’evento, rendendolo un momento di ascolto e confronto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sky Inclusion Days, il 27 maggio a Milano si celebra la diversità: confronti, storie e performance. Tutti gli ospiti

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