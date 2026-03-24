Sky Campus Milano apre al pubblico | dentro la TV nel weekend Giornate FAI di Primavera

Oltre 700 visitatori al quartier generale di Sky Italia a Santa Giulia per le Giornate FAI di Primavera, tra studi TV, regie e tecnologie avanzate. Nel panorama in continua evoluzione di Milano, dove archeologia industriale e architettura contemporanea dialogano senza soluzione di continuità, anche il concetto di patrimonio culturale sta cambiando pelle. Non più soltanto simboli storici o residenze d’epoca, ma luoghi produttivi e tecnologici che. su Digital-News.it Oltre 700 visitatori al quartier generale di Sky Italia a Santa Giulia per le Giornate FAI di Primavera, tra studi TV, regie e tecnologie avanzate.. Nel panorama in continua evoluzione di Milano, dove archeologia industriale e architettura contemporanea dialogano senza soluzione di continuità, anche il concetto di patrimonio culturale sta cambiando pelle. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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