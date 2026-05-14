Sistema della sanità e degli appalti al via una raccolta firme della Cgil
La Cgil di Brindisi ha avviato una campagna di raccolta firme sul territorio provinciale per sostenere due proposte di legge di iniziativa popolare. Le proposte riguardano il sistema sanitario e gli appalti, temi ritenuti fondamentali per il lavoro, i diritti sociali e la coesione territoriale. L'iniziativa si inserisce in un percorso volto a coinvolgere direttamente i cittadini e a promuovere le istanze legate a questi settori. La raccolta firme si svolge in diverse aree della provincia.
BRINDISI - La Cgil Brindisi apre ufficialmente sul territorio provinciale la campagna di raccolta firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti, due temi considerati strategici per il futuro del lavoro, dei diritti sociali e della coesione territoriale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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