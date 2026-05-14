Sistema antincendio al collasso nel porto di Gioia Tauro sindacati sul piede di guerra | Situazione insostenibile

Le sigle sindacali dei vigili del fuoco hanno segnalato un grave problema di sicurezza nel porto di Gioia Tauro, denunciando il collasso del sistema antincendio. La situazione viene definita insostenibile e ha portato a tensioni tra le rappresentanze sindacali e le autorità portuali. La questione riguarda un sistema che, secondo le proteste, non sarebbe più in grado di garantire la sicurezza delle operazioni e delle persone presenti nella struttura.

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La sicurezza all’interno del porto di Gioia Tauro torna al centro del dibattito dopo la dura denuncia lanciata dalle principali sigle sindacali del comparto vigili del fuoco. Al centro delle preoccupazioni vi è il progressivo indebolimento del sistema di soccorso portuale, ritenuto ormai.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porto di Gioia Tauro, i sindacati contro il transito di armi verso Israele e Medio OrienteFilt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Sul chiedono controlli più stringenti sui container: "Il porto non diventi snodo di guerra"... Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container... Argomenti più discussi: Sistema antincendio al collasso nel porto di Gioia Tauro, sindacati sul piede di guerra: Situazione insostenibile; Soccorso portuale, Gioia Tauro scoperta: Sistema al collasso; Gioia Tauro, allarme dei sindacati sul soccorso portuale: Sistema al collasso, sicurezza a rischio; SIDERNO: REPARTO PREVENZIONE CRIMINE, LA SEGRETERIA PROVINCIALE SIULP RICORRE AL GIUDICE DEL LAVORO PER CONDOTTA ANTISINDACALE – Eco della Locride.