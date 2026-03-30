Le organizzazioni sindacali del settore dei trasporti nella provincia di Reggio Calabria hanno espresso opposizione al possibile transito di armi destinato a Israele e ad altri paesi del Medio Oriente attraverso il porto di Gioia Tauro. La questione riguarda le operazioni di movimentazione di materiali militari nel porto calabrese. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata da parte delle autorità coinvolte.

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Sul chiedono controlli più stringenti sui container: "Il porto non diventi snodo di guerra" Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Sul ribadiscono con fermezza la loro contrarietà, denunciando un contesto internazionale segnato da conflitti che continuano a provocare migliaia di vittime civili. La presa di posizione è netta e senza ambiguità: i sindacati dichiarano il proprio rifiuto verso ogni forma di guerra, con particolare riferimento ai conflitti che colpiscono duramente le popolazioni civili. Nel mirino, le recenti escalation che hanno interessato la Striscia di Gaza, il Libano e altri territori coinvolti, dove si registrano gravi perdite tra bambini e cittadini innocenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Porto di Gioia Tauro, i sindacati contro il transito di armi verso Israele e Medio Oriente

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