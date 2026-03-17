Gioia Tauro | Nel porto container pieni di armi

Nel porto di Gioia Tauro sono stati individuati cinque container carichi di materiale bellico destinati a Israele. I container sono stati trovati in attesa di essere caricati sulle navi dirette all’estero. Le autorità hanno verificato il loro contenuto, che si presume sia di natura militare. La scoperta è stata resa nota senza ulteriori dettagli sulle operazioni di trasporto in corso.

Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container carichi di materiale bellico che starebbero per partire verso Israele dal porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Notizia passata tra il silenzio dei media tutti impegnati ad occuparsi del referendum sulla giustizia. A riferirlo è un articolo della giornalista Linda Maggiori pubblicato su Pressenza.com in cui la Maggiori cita “fonti della campagna internazionale No Harbor for Genocide (NHG) che hanno rivelato che nel porto di Gioia Tauro sono attualmente presenti cinque container con molta probabilità contenenti materiale bellico, in partenza per Israele domenica 15 marzo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Articoli correlati Maltempo, porto di Gioia Tauro fermo per il forte ventoLe autorità hanno deciso di interrompere le operazioni di movimentazione per motivi di sicurezza, 17 unità restano in rada in attesa di miglioramento... Droga nascosta tra le noccioline: sequestrati 435 chili al porto di Gioia TauroNell’anno in corso la droga complessivamente sottoposta a sequestro presso il porto di Gioia Tauro ammonta a ben oltre le 5 tonnellate, per un valore... Contenuti utili per approfondire Gioia Tauro Temi più discussi: Narcotraffico, il modello Gioia Tauro sbarca al porto di Catania: così i broker di Siderno controllavano i terminal; Carichi di armi a Gioia Tauro? - Pressenza; RICHIESTA AZIONE IMMEDIATA AL PORTO DI GIOIA TAURO; Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele. Porto di Gioia Tauro, Orrico (M5S): Materiale bellico in transito verso Israele? Auspico adeguati controlliMateriale bellico sta transitando dal porto di Gioia Tauro per dirigersi in Israele a bordo di alcune navi? Il quesito, alla luce della normativa vigente ... reggio.gazzettadelsud.it Porto Gioia Tauro, Orrico: «Materiale bellico verso Israele? Auspico controlli»ROMA «Materiale bellico sta transitando dal porto di Gioia Tauro per dirigersi in Israele a bordo di alcune navi? Il quesito, alla luce della normativa vigente nel nostro Paese e dei trattati internaz ... corrieredellacalabria.it È entrata ieri nel porto di Gioia Tauro la nave Msc Siena. Proviene dall’India via Spagna, trasporta container e almeno tre di questi sono diretti in Israele. Conterrebbero acciaio balistico per produrre munizioni e armamenti. Il materiale è stato lavorato dalla Rl - facebook.com facebook “A Gioia Tauro acciaio per Tel Aviv”. Chieste ispezioni, tocca alla Finanza. @amantovani71 e @luciomusolino x.com