Sinner vola in semifinale a Roma | domenica ci sarà anche Mattarella

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale agli Internazionali d’Italia dopo aver battuto Rublev. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ora si prepara alla sfida successiva. La semifinale si giocherà domenica, e il presidente Sergio Mattarella sarà presente all’evento. La presenza del presidente si aggiunge alla giornata importante per il torneo e per il giocatore italiano, che prosegue nel suo percorso nel torneo romano.

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