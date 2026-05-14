Sinner vola in semifinale a Roma | domenica ci sarà anche Mattarella
Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale agli Internazionali d’Italia dopo aver battuto Rublev. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ora si prepara alla sfida successiva. La semifinale si giocherà domenica, e il presidente Sergio Mattarella sarà presente all’evento. La presenza del presidente si aggiunge alla giornata importante per il torneo e per il giocatore italiano, che prosegue nel suo percorso nel torneo romano.
Quest’anno il Foro Italico tocca un vertice di popolarità quasi inedito. È agorà di celebrazioni sontuose, con due tennisti italiani in semifinale, re Brenno Sinner disceso dalle Dolomiti pronto a far dei vinti - oggi è toccato a Andy Rublev - un sol boccone, e Luciano Darderi emigrato dalla pampa argentina che si è imposto sia sul più quotato Zverev, sia sul castigliano di belle speranze Jodar. Ma è pure un evento planetario, a detta della questura, «importante quanto il derby Roma-Lazio»: in un Paese di calciofili, collocare il fiero individualismo aristocratico del tennis sullo stesso piano del collettivismo popolare del pallone significa creare un precedente. 🔗 Leggi su Laverita.info
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