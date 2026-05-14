Jannik Sinner si è imposto ancora una volta sul campo durante il torneo di Roma, raggiungendo le semifinali dopo aver battuto in due set anche Rublev. Con questa vittoria, il tennista italiano ha stabilito un nuovo record personale, salendo a 32 vittorie in questa stagione. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, confermando il momento positivo del giocatore e la sua costante crescita in questa fase della stagione.

ROMA – Straordinario, Jannik Sinner. Anche se, ormai, gli aggettivi per decantare le sue imprese, non bastano più. Ha battuto il russo Andrey Rublev in due set (6-2, 6-4), un’ora e 31 minuti di gioco, qualificandosi per le semifinali degli Internazionali d’Italia di tennis. Sinner, come detto, si è imposto nettamente, arrivando, per il secondo anno consecutivo, alle semifinali del Foro Italico. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner devastante, vola in semifinale a Roma: battuto in due set anche Rublev. E fa record di 32 vittorie

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