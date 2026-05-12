Pellegrino ci prova ma Sinner tira dritto Jannik vola ai quarti a Roma | chi sarà il prossimo avversario Avanza anche Darderi
Jannik Sinner ha superato Andrea Pellegrino negli ottavi degli Internazionali d’Italia, avanzando ai quarti di finale. Pellegrino ha tentato di opporsi, ma Sinner ha mantenuto il controllo del match. Anche Darderi ha proseguito nel torneo, raggiungendo i quarti di finale. Ora si attende di conoscere il nome del prossimo avversario di Sinner.
Va a un implacabile Jannik Sinner il derby azzurro valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia contro la rivelazione del torneo, Andrea Pellegrino. Continua senza perdere neanche un set il cammino dell’altoatesino verso l’unico Masters 1000 non ancora in bacheca del numero uno al mondo, il torneo che gli permetterebbe di conquistare il Career Golden Masters. «Bravo Andrea!», ha scritto Sinner sulla telecamera alla fine del match, complimentandosi contro il suo avversario, che si è detto «contento così». Ad attendere il numero uno al mondo ai quarti di finale ci sarà il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Nikoloz Basilashvili.🔗 Leggi su Open.online
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