Pellegrino ci prova ma Sinner tira dritto Jannik vola ai quarti a Roma | chi sarà il prossimo avversario Avanza anche Darderi

Jannik Sinner ha superato Andrea Pellegrino negli ottavi degli Internazionali d’Italia, avanzando ai quarti di finale. Pellegrino ha tentato di opporsi, ma Sinner ha mantenuto il controllo del match. Anche Darderi ha proseguito nel torneo, raggiungendo i quarti di finale. Ora si attende di conoscere il nome del prossimo avversario di Sinner.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui