Sinner vince ma non si concede ai tifosi | solo una breve apparizione e un saluto veloce

L’italiano ha conquistato la qualificazione alle semifinali degli Internazionali d’Italia, vincendo l’incontro senza concedersi troppo ai tifosi. Dopo aver superato l’avversario, ha attraversato il ponte e si è fermato solo per un breve saluto, senza fermarsi a lungo tra il pubblico. La sua presenza è stata rapida e discreta, lasciando comunque un segno sulla partita, ma senza dedicare molto tempo ai supporter. La sua vittoria lo porta avanti nel torneo, senza ulteriori dettagli sulla sua interazione con il pubblico.

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