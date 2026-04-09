Sinner concede un set a Machac ma è ai quarti a Montecarlo

Il tennista italiano ha superato il turno a Montecarlo dopo aver concesso un set a Machac, con un calo di energie nel secondo parziale. Ora si prepara a sfidare Auger-Aliassime nei quarti di finale. La partita si è conclusa con la vittoria dell’azzurro, che ha mostrato segnali di fatica ma è riuscito a portare a casa il risultato.

Calo di energie nel secondo parziale per l'azzurro che ora sfiderà Auger-Aliassime MONTECARLO (MONACO) - Avanti anche se a fatica. Nonostante qualche passaggio a vuoto che lo costringe a interrompere la lunga striscia di set vinti, complice anche un calo di energie che rende necessario l'intervento del medico nel terzo set, Jannik Sinner per la quarta volta in carriera è fra i migliori otto tennisti del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Dopo aver lasciato appena tre giochi al francese Humbert nel match d'esordio, il 24enne altoatesino si impone sul ceco Tomas Machac, numero 53 del mondo, per 6-1 6-7(3) 6-3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner concede un set a Machac ma è ai quarti a Montecarlo Jannik Sinner convive con problemi fisici, cede un set a Machac, ma avanza con carattere ai quarti a MontecarloUna giornata un po’ strana, per certi versi, ma capita anche questo: a Montecarlo, in due ore (e un minuto), Jannik Sinner supera il ceco Tomas... Sinner oltre gli acciacchi fisici, batte Machac in tre set e va ai quarti di Montecarlo: “Una giornata positiva”Montecarlo, 9 aprile 2026 – Una partenza alla Sinner nel primo set poi il calo fisico. Jannik Sinner Maestro per un giorno a Monaco - ATP Master 1000 Montecarlo Temi più discussi: Tennis, Jannik Sinner vince e domina Humbert all'esordio sulla terra rossa di Montecarlo; Sinner-Alcaraz, una poltrona per due: Jannik e Carlos in pressing e da qui al Roland Garros…; Sinner domina anche su terra, a Humbert concessi solo 3 game. Darderi subito ko; Tennis Tracker: segui tutti gli aggiornamenti del tennis mondiale. Atp Monte-Carlo - Sinner perde un set ma batte Machac ed è ai quarti. Bene ZverevJannik rimonta da 2-5 nel secondo parziale ma perde il tie-break. Poi ritrova le sensazioni migliori per non correre rischi ... tennisworlditalia.com ATP Montecarlo: Sinner supera un calo fisico e allunga la striscia. Battuto Machac in tre setSi chiude a 37 la striscia di set vinti di fila nei Masters 1000 per Sinner, che approda comunque ai quarti di Montecarlo, battendo Machac ... ubitennis.com Tra i mugugni dello spagnolo e i punti pesanti di Musetti, la terra del Principato non concede sconti. Sinner aspetta Zverev per chiudere i conti con la storia, mentre Berrettini cerca il colpo grosso contro Medvedev. - facebook.com facebook Sarà di nuovo Sinner-Zverev, come a Indian Wells: il tedesco non concede che tre game a Cerundolo x.com