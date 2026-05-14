Sinner vince contro Rublev è in semifinale agli Internazionali BNL d' Italia 2026

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia 2026 dopo aver battuto in due set il russo Rublev con il punteggio di 6-2, 6-4. La partita si è conclusa in un’ora e mezza di gioco, con il tennista italiano che ha conquistato il passaggio del turno.

Jannik Sinner è in semifinale degli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista azzurro ha superato in due set il russo Rublev col punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Si tratta del 32esimo successo consecutivo in un master 1000 per il numero uno di ranking che ha superato il precedente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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