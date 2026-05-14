Sinner batte Rublev in 2 set | vola in semifinale a Roma agli Internazionali d' Italia
Giovedì 14 maggio, agli Internazionali d’Italia di Roma, Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale battendo il russo Andrej Rublev in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. La partita è durata un’ora e 31 minuti. Con questa vittoria, il tennista italiano si è qualificato per la fase successiva del torneo. Sinner ha prevalso sul suo avversario nel quarto di finale, confermando la sua crescita e consolidando il suo percorso nel torneo romano.
Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali d'Italia. Oggi, giovedì 14 maggio, il fuoriclasse azzurro ha eliminato nei quarti il russo Andrej Rublev in 2 set con il punteggio di 6-2, 6-4, in un'ora e 31 minuti. Il numero 1 del ranking, che è tornato per il secondo anno consecutivo in. 🔗 Leggi su Today.it
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