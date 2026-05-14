Sinner trova le linee Rublev si sfoga | il gesto del russo agli Internazionali
Durante i quarti di finale del Masters 1000 di Roma, Jannik Sinner ha sconfitto Andrej Rublev in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4. La vittoria permette all'italiano di accedere per il secondo anno consecutivo alla semifinale del torneo. Dopo il match, Rublev si è sfogato, mentre Sinner ha mantenuto un atteggiamento tranquillo. La partita si è disputata oggi, giovedì 14 maggio, in un'atmosfera di grande attenzione tra i due giocatori.
(Adnkronos) – Jannik Sinner fa 'impazzire' Andrej Rublev. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro ha battuto il russo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nei quarti del Masters 1000 di Roma, raggiungendo per il secondo anno consecutivo la semifinale del torneo 'di casa'. Sinner ha vinto una partita largamente dominata, salvo la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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