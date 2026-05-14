Sinner trova le linee Rublev si sfoga | il gesto del russo agli Internazionali

Durante i quarti di finale del Masters 1000 di Roma, Jannik Sinner ha sconfitto Andrej Rublev in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4. La vittoria permette all'italiano di accedere per il secondo anno consecutivo alla semifinale del torneo. Dopo il match, Rublev si è sfogato, mentre Sinner ha mantenuto un atteggiamento tranquillo. La partita si è disputata oggi, giovedì 14 maggio, in un'atmosfera di grande attenzione tra i due giocatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui