Sinner chi è Rublev | l’avversario dei quarti agli Internazionali

Nel torneo degli Internazionali d'Italia 2026, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Andrej Rublev nei quarti di finale. La partita è stata ufficializzata dopo le precedenti gare del torneo, che ha visto entrambi i giocatori superare i turni eliminatori. La sfida tra i due si svolgerà sui campi in cemento del torneo, con entrambe le parti pronte a contendere un passaggio in semifinale.

(Adnkronos) – Andrej Rublev sfiderà Jannik Sinner nei quarti degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista russo ha battuto il georgiano Nikoloz Basilashvili negli ottavi del Masters 1000 di Roma, regalandosi la sfida con il numero 1 del mondo, vincente nel derby italiano con Andrea Pellegrino. Ma chi è l'avversario di Sinner? Andrej. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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