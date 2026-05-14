Roma si gode un Sinner spaziale | battuto anche Rublev è in semifinale agli Internazionali Superato il record di Djokovic

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali agli Internazionali dopo aver battuto anche il numero due del mondo in una partita senza troppi sforzi. Con questa vittoria, ha superato il record di vittorie in un torneo, precedentemente detenuto da Djokovic. La sua performance è stata definita da molti come dominante, con scambi rapidi e precisione negli schemi. La solidità mostrata in campo ha lasciato pochi dubbi sulla sua forma attuale, che gli permette di affrontare con fiducia la fase successiva della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sembra tutto troppo facile. O meglio, per lui lo è. Negli ultimi tempi si fa davvero fatica a distinguere un match di Jannik Sinner da una seduta d’allenamento. Il numero uno al mondo travolge anche Andrey Rublev per due set a zero (6-2, 6-4) in un’ora e 30 minuti di partita e vola in semifinale a Roma per il secondo anno consecutivo. Ma la sensazione è davvero che in questo momento nessuno può fermare Jannik Sinner o comunque andarci vicino. Il match di quarti di finale ha avuto lo stesso copione degli altri: Sinner parte forte, brekka subito (questa volta al primo game del match), accelera quando vuole e salvo qualche piccolo passaggio a vuoto non rischia praticamente mai al servizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma si gode un Sinner spaziale: battuto anche Rublev, è in semifinale agli Internazionali. Superato il record di Djokovic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sinner ai quarti agli Internazionali di Roma: battuto Pellegrino, in due set. Diciannove vittorie di fila, come Djokovic Sinner oggi contro Rublev per la semifinale e un altro record storico. Darderi da sogno: battuto Jodar sfida RuudROMA – Per Jannik Sinner, oggi 14 maggio 2026, alle 13, c’è la possibilità di battere nei quarti di finale degli Internazionali contro Andrej Rublev... Temi più discussi: Lotta Champions: ora il Milan raggiunto dalla Roma rischia tantissimo, la Juve si gode un insperato terzo posto; Roma, concerto Volodos, 06/05/2026; Dai campi di San Vincenzo alla vittoria Wta, Noemi Basiletti conquista Roma: Mi ispiro a Pennetta; Jannik Sinner asfalta Popyrin e avanza agli ottavi a Roma lasciando solo 2 game. GASPERINI SI GODE LA BANDA DEL GOL La banda di Gasperini tocca quota venti. È il numero dei marcatori della Roma nel corso della stagione in tutte le competizioni. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Rensch con il gol, il primo in assoluto da qu x.com Il Milan raggiunto dalla Roma rischia tantissimo, la Juve si gode un insperato terzo postoGli ottantasette minuti senza senso giocati contro l’Atalanta rischiano di costare carissimi al Milan. La Champions League della prossima stagione ora è un traguardo tutto da conquistare, quando due m ... msn.com «Non mi svegliate, sto vivendo un sogno». Darderi illumina Roma nella nebbia e punta alla finaleLuli. Lucio. Luciano Darderi si prende Roma. Si prende il pubblico. E si prende la scena del tennis mondiale. Nella notte della Capitale, il ... msn.com