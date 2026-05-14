In una giornata condizionata dalla pioggia al Foro Italico, il tennista italiano ha ottenuto la sua trentaduesima vittoria in un torneo Masters 1000, superando il russo in due set. Nonostante non fosse al massimo della forma, ha reagito bene e ha conquistato il successo in un match che ha visto una prestazione solida. La partita si è svolta in un clima finalmente soleggiato, dopo le difficoltà causate dal maltempo nei giorni precedenti.

La vittoria numero trentadue in un Masters 1000 arriva contro il russo Rublev in un pomeriggio finalmente assolato dopo la pioggia che ha condizionato la giornata di mercoledì al Foro Italico. Jannik Sinner si qualifica per la semifinale degli Internazionali di Roma e domani affronterà il vincitore della sfida tra Medvedev e Landaluce. Un’ora e trentadue minuti di gioco e un punteggio (6-2, 6-4) che farebbero pensare a una partita facile per Sinner. Invece il numero uno al mondo ha accusato un passaggio a vuoto sul 4-1 del secondo set dopo che aveva strappato per la seconda volta il servizio all’avversario e sembrava destinato a una veloce conclusione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner spazza via Rublev e la fatica: “Non ero al meglio, ma ho reagito”

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