Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo, ottenendo la qualificazione per la quarta volta in carriera. Nonostante la stanchezza e le difficoltà incontrate durante il match, il tennista ha dichiarato di aver lavorato per recuperare energie e mantenere un atteggiamento positivo. La sua prestazione ha confermato la sua capacità di superare momenti complicati in un torneo importante.

Jannik Sinner stringe i denti, supera le difficoltà e si prende ancora una volta i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo, centrando il traguardo per la quarta volta in carriera. Il numero 2 del mondo ha la meglio sul ceco Tomas Machac (n.53 ATP) con il punteggio d i 6-1, 6-7, 6-3 al termine di una sfida combattuta e tutt’altro che lineare, durata poco più di due ore. Venerdì lo attende un confronto di alto livello contro il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 6, in un incrocio che sorride fin qui all’azzurro, avanti 4-2 nei precedenti. Ma, come dimostrato oggi, nulla può essere dato per scontato. La partita si è sviluppata in tre atti ben distinti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner pensa positivo: “Ero stanco, ho fatto fatica. Importante recuperare”

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Sinner: Ero molto fragile. Quello che sto passando è ingiusto, ho scelto il male minoreTutta questa storia poteva essere ancora più ingiusta, quindi è andata così. Ero molto fragile perché sono successe cose che non mi aspettavo, reazioni dentro di me inattese. Sennò direi una bugia. gazzetta.it

Sinner vince l'esibizione a Melbourne e pensa agli Australian Open: 'È un torneo speciale'Jannik Sinner ha superato Felix Auger?Aliassime in un match di esibizione a Melbourne, imponendosi con il punteggio di 6?4, 4?6, 10?7. L’incontro, valido come test in vista degli Australian Open, ha ... it.blastingnews.com