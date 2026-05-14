Nel torneo di Roma, il giovane tennista ha eliminato anche l’avversario numero due del seeding, assicurandosi un posto in semifinale. Con questa vittoria, ha raggiunto la sua 32ª affermazione nel circuito, consolidando la sua presenza tra i protagonisti. Il pubblico presente al Foro Italico ha risposto con un lungo applauso, accompagnando il suo cammino nel torneo. La partita si è conclusa con un risultato netto per il giovane atleta, che continua a mostrare una serie di prestazioni di alto livello.

Il boato del Foro Italico è ormai un suono familiare, ma mai scontato, per un ragazzo che sembra aver dimenticato il significato della parola sconfitta. Con la vittoria odierna, il tassello numero trentadue si aggiunge a un mosaico che profuma sempre più di leggenda. Jannik Sinner liquida la pratica Andrey Rublev con un perentorio 6-2 6-4, riscrivendo i libri di statistica e superando persino la striscia di successi consecutivi nei Masters 1000 che apparteneva a Novak Djokovic. Eppure, il giovane azzurro resta ancorato a terra, quasi impermeabile al clamore mediatico che lo circonda. “Sono contento, ma sapete che non gioco per i record – gioco per scrivere la mia storia e cerco di fare sempre del mio meglio”, ha dichiarato a fine match con la consueta lucidità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner spazza via anche Rublev: altra semifinale a Roma e 32esima vittoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sinner spazza via anche Tien: facile vittoria in due set, è in semifinale a Indian WellsC’era attesa e curiosità per questa sfida, ma Jannik Sinner ha spazzato via ogni dubbio: dopo Fonseca, l’altoatesino batte nettamente Learner Tien,...

Leggi anche: Sinner devastante, vola in semifinale a Roma: battuto in due set anche Rublev. E fa record di 32 vittorie

Temi più discussi: Sinner spazza via Popyrin in poco più di un'ora: 6-2, 6-0 al termine di un match a senso unico. Adesso sarà derby con Pellegrino; Sinner, Djokovic e Sabalenka contro i premi troppo bassi nei Grandi Slam: la lettera di fuoco per il Roland Garros; Roma è già pazza per Sinner ma la grande sorpresa è Pellegrino; Internazionali d'Italia, Auger-Aliassime spera ed esclama No Sinner!. Ma poi il sorteggio...

?????? ?????? Dominio di Sinner contro Popyrin e ottavo di finale raggiunto per il numero 1 del mondo. 6-2, 6-0 il risultato finale con Jannik che ora affronterà Pellegrino a Roma ?? #CorrieredelloSport #Sinner x.com

Jannik Sinner spazza via anche Rublev e vola in semifinale6-2, 6-4 il risultato maturato dall'altoatesino in poco più di un'ora e mezza. Jannik Sinner non si ferma più: l’altoatesino ha superato i quarti di finale degli Internazionali d’Italia regolando Andr ... sportal.it

Internazionali d'Italia, Sinner spazza via Popyrin e si regala il derby italiano. Domani la sfida contro PellegrinoLa sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valida per il terzo turno degli Internazionali d’Italia, sarà trasmessa oggi non prima delle 16 sul Centrale del Foro Italico. Il match sarà visibile in ... sport.virgilio.it