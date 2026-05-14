Jannik Sinner ha sconfitto Andrey Rublev in due set, centrando la qualificazione alle semifinali del torneo di Roma. Con questa vittoria, il tennista italiano ha raggiunto le 32 vittorie consecutive ai Master 1000, superando il precedente record di Novak Djokovic. Con questo risultato, Sinner si unisce a Luciano Darderi tra i giovani italiani che sono arrivati alle fasi avanzate della competizione. La semifinale rappresenta un traguardo importante per il suo percorso nel torneo romano.

Record assoluto. Battendo in due set Andrey Rublev, Jannik Sinner c’entra la semifinale a Roma(raggiungendo Luciano Darderi) ed entra nella storia. Trentaduesima vittoria consecutiva nei Master mille, record assoluto in precedenza detenuto insieme a Nole Djokovic. Un mostro. Un’altra formalità. 6-2, 6-4 il risultato finale. L’ennesima formalità per il numero uno del mondo che non ha mai messo in discussione la partita, breakando il russo sin dall’inizio. “Sono contento di affrontarlo perché vince da così tanto tempo che magari il giorno della sconfitta sarà proprio contro di me”, aveva detto Rublev. Troppo ottimismo. Leggi anche Sinner passeggia su Zverev e conquista Madrid. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner spazza via Rublev e batte il record di Djokovic: 32 vittorie consecutive ai Master e semifinale a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sinner devastante, vola in semifinale a Roma: battuto in due set anche Rublev. E fa record di 32 vittorie

Leggi anche: Roma si gode un Sinner spaziale: battuto anche Rublev, è in semifinale agli Internazionali. Superato il record di Djokovic

Jannik Sinner spazza via anche Rublev e vola in semifinale6-2, 6-4 il risultato maturato dall'altoatesino in poco più di un'ora e mezza. Jannik Sinner non si ferma più: l’altoatesino ha superato i quarti di finale degli Internazionali d’Italia regolando Andr ... sportal.it

LIVE Sinner-Rublev 6-2 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il numero uno non stecca e vola in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Rublev. Grazie per aver seguito l'evento in nostra ... oasport.it