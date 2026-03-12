Sinner spazza via anche Tien | facile vittoria in due set è in semifinale a Indian Wells

Jannik Sinner ha affrontato e battuto Learner Tien in due set, conquistando così la semifinale del torneo di Indian Wells. La partita ha visto l’italiano dominare dall’inizio alla fine, superando il giovane statunitense, considerato uno dei giocatori più in forma degli ultimi mesi e che giocava in casa. Con questa vittoria, Sinner prosegue la sua corsa nel Masters 1000 americano.

C'era attesa e curiosità per questa sfida, ma Jannik Sinner ha spazzato via ogni dubbio: dopo Fonseca, l'altoatesino batte nettamente Learner Tien, il giovane più in forma degli ultimi mesi che giocava in casa a Indian Wells, e raggiunge la semifinale del Masters 1000 americano. Ora si alzerà il livello: ad attenderlo c'è Alexander Zverev. 6-1, 6-2 il finale per un Sinner che ha offerto un'altra ottima prova al servizio, chiudendo con oltre il 60% di prime in campo, 10 ace e oltre l '80% di punti vinti con la prima palla di servizio. L'altoatesino sta ritrovando la miglior versione di sé stesso giocando con attenzione, concentrazione e cattiveria agonistica dopo le prime delusioni del 2026.