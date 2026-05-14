Sinner senza freni agli Internazionali mette Rublev ko in 2 set e vola in semifinale

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria convincente contro Andrej Rublev negli Internazionali d’Italia, chiudendo il match in due set, 6-2 e 6-4. Con questa vittoria, il giovane tennista italiano si è assicurato un posto in semifinale. La partita si è svolta in modo rapido, con Sinner che ha dominato il primo set e mantenuto il vantaggio nel secondo, portando a casa il risultato in modo netto.

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