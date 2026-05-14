Jannik Sinner va in semifinale agli Internazionali di Roma | sconfitto Rublev in due set superato il record di Djokovic

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli Internazionali di Roma dopo aver sconfitto in due set il tennista russo, con i punteggi di 6-2 e 6-4. Con questa vittoria, ha superato il record stabilito in precedenza da un altro giocatore, diventando il primo a raggiungere questa fase del torneo in modo così rapido. La partita si è svolta senza grandi difficoltà per Sinner, che ha mostrato un buon livello di gioco dall'inizio alla fine.

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