Jannik Sinner va in semifinale agli Internazionali di Roma | sconfitto Rublev in due set superato il record di Djokovic

Da open.online 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli Internazionali di Roma dopo aver sconfitto in due set il tennista russo, con i punteggi di 6-2 e 6-4. Con questa vittoria, ha superato il record stabilito in precedenza da un altro giocatore, diventando il primo a raggiungere questa fase del torneo in modo così rapido. La partita si è svolta senza grandi difficoltà per Sinner, che ha mostrato un buon livello di gioco dall'inizio alla fine.

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È uno Jannik Sinner incontrastabile quello che batte Rublev senza particolari problemi, in due set (6-2, 6-4). E così per lui sarà la seconda semifinale consecutiva agli Internazionali di Roma. Davanti a spettatori illustri come Paolo Maldini, il numero uno al mondo conduce il match dall’inizio alla fine, mantenendo un ritmo a tratti insostenibile per il tennista russo. Continua il sogno di vedere due azzurri in finale agli Internazionali, dopo la notte da urlo di Darderi contro Jodar. Ora rimane solo da capire con chi si contenderà l’accesso alla finalissima di Domenica: il vincente tra Medvedev e Landaluce. Primo set dominato, secondo set faticoso. 🔗 Leggi su Open.online

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