Sinner senza avversari | domina pure Rublev e vola in semifinale

Jannik Sinner prosegue il suo percorso agli Internazionali d’Italia 2026 con una vittoria netta contro Andrey Rublev, testa di serie numero 12. In un match durato un’ora e 32 minuti, il numero uno del mondo si è imposto con i punteggi di 6-2 e 6-4, senza lasciare spazio all’avversario. La sua prestazione lo porta in semifinale, confermando il suo cammino senza sconfitte nel torneo. La partita si è svolta sulla superficie indoor, con Sinner che ha dimostrato grande solidità e precisione.

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Prosegue il cammino immacolato di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno del mondo - finalista della passata edizione - liquida in due set la testa di serie numero 12 Andrey Rublev, con il punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 32 minuti di gioco. Giornata da record per l'altoatesino, che mette in fila la 32esima vittoria nei 1000 togliendo il primato di successi consecutivi nei Masters a Novak Djokovic (31 nel 2011). Semifinale numero 18 nei 1000 - sesta consecutiva - per l'altoatesino, la 50esima nel circuito maggiore, che gli permette di staccare proprio Rublev e diventare il decimo giocatore in attività con più semifinali Atp. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner senza avversari: domina pure Rublev e vola in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Four Favorites with Alex De Minaur, Andrey Rublev, Cameron Norrie and Jannik Sinner Sullo stesso argomento Tennis: Darderi da sogno, batte Jodar e vola in semifinale. Oggi Sinner-Rublev alle 13Luciano Darderi vince una battaglia di oltre tre ore e vola in semifinale agli Internazionali d’Italia . Indian Wells, Sinner domina Tien e vola in semifinaleSotto il sole rovente del deserto californiano,Jannik Sinnernon lascia spazio all’avversario e conquista la semifinale negliIndian Wells. Temi più discussi: Sinner domina a Roma: 31 vittorie nei Masters 1000 come Djokovic e vola ai quarti; Sinner domina Popyrin: ora derby italiano con Pellegrino agli ottavi di Roma; Tennis, ATP Madrid: Sinner domina contro Zverev e conquista il quinto 1000 consecutivo; Sinner show a Roma, Popyrin dominato a Internazionali 2026 e festa ottavi. La partita. Sinner domina Popyrin: ora derby italiano con Pellegrino agli ottavi di RomaJannik Sinner domina l’australiano Alexei Popyrin nei sedicesimi di finale degli Internazionali di Roma in un incontro senza storia dove il tennista altoatesino ha ottenuto la sua vittoria numero 25 c ... ilsole24ore.com Internazionali Roma 2026, Sinner 30 e lode: domina Popyrin e ora l’ottavo tutto azzurro contro PellegrinoE via con la seconda sinfonia nel cuore del Foro. La corsa verso la gloria sotto il cielo di Roma procede senza alcuna minima sbavatura o incertezza. Davanti ... lapresse.it