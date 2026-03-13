Indian Wells Sinner domina Tien e vola in semifinale

A Indian Wells, il tennista italiano Sinner ha battuto Tien in due set e si è qualificato per le semifinali del torneo. Ora affronterà il tedesco Alexander Zverev. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner in modo diretto e senza troppi rischi. La sfida tra i due avanti si giocherà nelle prossime ore.

Sotto il sole rovente del deserto californiano,Jannik Sinnernon lascia spazio all’avversario e conquista la semifinale negliIndian Wells. Il tennista azzurro ha superato con grande autorità lo statunitenseLearner Tiencon il punteggio di6-1, 6-2in appena 66 minuti di gioco. Con questo risultato il numero due del mondo raggiunge la quattordicesima semifinale in carriera in un torneo Masters 1000, eguagliando il traguardo ottenuto proprio a Indian Wells due anni fa. In quell’occasione il suo cammino si fermò contro Carlos Alcaraz, che lo eliminò prima della finale. Il match contro Tien si è rivelato molto meno complicato del previsto. Il giovane californiano, vincitore delle Next Gen ATP Finals nel 2025, non è riuscito a mettere realmente in difficoltà l’azzurro, che fin dai primi scambi ha dimostrato di essere in ottima forma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Indian Wells, Sinner domina Tien e vola in semifinale Articoli correlati Indian Wells, Sinner ingiocabile: travolge Tien in due set e vola in semifinaleUna partita senza storia: Jannik Sinner è troppo più forte del suo avversario di giornata, l’americano Learner Tien (non certo l’ultimo arrivato) e... Sinner annienta Tien e vola in semifinale ad Indian Wells: ora c'è ZverevJannik Sinner in semifinale al Bnp Paribas Open , il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell’ Indian Wells Tennis... Una selezione di notizie su Indian Wells Temi più discussi: Indian Wells, Sinner liquida Tien per 6-1, 6-2 e va in semifinale con Zverev. Fuori Paolini Errani; Indian Wells: Sinner domina Tien: semifinale contro Zverev; Sinner show a Indian Wells: Svrcina ko 6-1 6-1; Un ottimo Sinner domina Shapovalov e raggiunge gli Ottavi di finale a Indian Wells. ATP Indian Wells: Zverev domina Fils e si prende la semifinale con SinnerTennis - ATP, Senza categoria | L’atleta tedesco si impone con autorità e sfida l'azzurro nel penultimo episodio del torneo ... ubitennis.com Sinner-Zverev in tv: data, orario, diretta streaming semifinali Masters 1000 Indian Wells 2026Jannik Sinner per la terza volta in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells. Dopo il successo nei quarti di finale sullo statunitense Learner Tien, l’altoatesino si giocherà un posto in finale con ... spaziotennis.com È tempo di pronostici a Indian Wells SuperTennis - facebook.com facebook #Sinner, il punto pazzesco a #IndianWells lascia di sasso #Tien. Il pubblico sugli spalti non ci crede e reagisce così x.com