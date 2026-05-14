Jannik Sinner ha conquistato 32 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, superando così il record precedentemente stabilito da altri giocatori. Questa striscia di successi si interrompe con la sconfitta di Novak Djokovic, che si era posizionato alle spalle del giovane atleta. Tuttavia, negli ultimi tempi, l’attenzione si sposta anche sull’aspetto fisico di Sinner, che ha mostrato segnali di affaticamento durante le partite più impegnative.

C’è qualcosa di rassicurante e al tempo stesso commovente nel modo in cui Jannik Sinner sta marciando attraverso questi Internazionali d’Italia. Rassicurante perché il numero uno del mondo continua a vincere senza perdere un set, con quella tranquillità chirurgica che è ormai il suo marchio di fabbrica. Commovente perché, sotto la superficie levigata del campione, comincia a intravedersi un dettaglio che non sfugge a chi lo osserva con attenzione: Jannik sta dando moltissimo. Il quarto di finale contro Andrey Rublev, vinto 6-2, 6-4 in un’ora e trentuno minuti, è la fotografia perfetta di questo momento: una vittoria solida, un nuovo record consegnato alla storia, e qualche lieve segnale che vale la pena registrare per quello che è, senza forzature. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sinner scrive la storia: 32 vittorie di fila nei Masters 1000, Djokovic è alle spalle. Ma il fisico, ora, chiede attenzione

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